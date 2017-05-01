МИД подтвердил задержание семерых украинцев в Британии

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Twitter.

Так, пограничная служба в Британии подтвердила задержание 30.04 возле города Орфорд сему украинцев во время нелегального пересечения границы Великобритании.

На данный момент посольство продолжает принимать меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с даты внедрения безвизового режима украинские граждане получат возможность поехать в ЕС исключительно в личных целях.