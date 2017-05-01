МИД подтвердил задержание семерых украинцев в Британии

Украинские дипломаты подтвердили задержание семерых граждан нашей страны, которые пытались нелегально перебраться в Британию.
Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании в Twitter.
Так, пограничная служба в Британии подтвердила задержание 30.04 возле города Орфорд сему украинцев во время нелегального пересечения границы Великобритании.
На данный момент посольство продолжает принимать меры для надлежащего консульского сопровождения этого инцидента с целью защиты прав граждан Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с даты внедрения безвизового режима украинские граждане получат возможность поехать в ЕС исключительно в личных целях.