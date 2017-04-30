В Кременчуге машина скорой сбила бабушку

Пресс-служба ГСЧС в Полтавской области сообщила, что машина скорой помощи во время выезда на вызов, сбила 71-летнюю женщину.
В сообщении говорится, что ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке. По предварительной информации, водитель скорой совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги.доставлена в медицинское учреждение.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Кременчугского отдела полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Черновицкой области произошло страшно ДТП. Есть погибшие.