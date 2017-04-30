23:37 30.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге машина скорой сбила бабушку

Пресс-служба ГСЧС в Полтавской области сообщила, что машина скорой помощи во время выезда на вызов, сбила 71-летнюю женщину.

В Кременчуге машина скорой сбила бабушку

В сообщении говорится, что ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке. По предварительной информации, водитель скорой совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги.доставлена в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Кременчугского отдела полиции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Черновицкой области произошло страшно ДТП. Есть погибшие.


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