17:30 30.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Исламисты планируют совершить два теракта в Лондоне

Правооханительные органы узнали о подготовке как минимум двух терактов в столице Великобритании.

Исламисты планируют совершить два теракта в Лондоне

Об этом передает The Sunday Times со ссылкой на местную полицию.

По словам высокопоставленного сотрудника контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда, силовики усилили наблюдение за новыми "активными" группами подозреваемых.

Таким образом, экстремисты, вероятно, являются последователями идей террористических группировок "Исламское государство" и Аль-Каида. Однако они не связаны с подозреваемыми, которые были задержаны на прошлой неделе в Лондоне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на севере Лондона в парке Финсбери в среду, 19 апреля, прогремел взрыв. В результате инцидента два человека получили травмы.


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