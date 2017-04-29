В Токио остановили метро после запуска ракеты КНДР

Об этом сообщил телеканал NHK. Такое решение было принято из соображений безопасности населения страны.

При этом все линии токийского метро были восстановлены в течении десяти минут.

Сообщается, что это впервые токийское метро отреагировало на пуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Также власти КНДР утверждают, что страна не прекратит испытания вооружения, в том числе и ядерного, пока США не откажутся от "проявления актов агрессии".