11:53 29.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ночном клубе Бахмута произошла стрельба

В одном из ночных клубов Бахмута Донецкой области произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате чего началась перестрелка.

В ночном клубе Бахмута произошла стрельба

Об этом сообщает ГУНП Донецкой области.

Так, один из участников стрельбы, а именно 33-летний житель Бахмута получил огнестрельное ранение с многочисленными поражениями внутренних органов. 

По словам правоохранительных органов, телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с одним из посетителей.

"Между мужчинами произошла драка, в ходе которой нападавший выстрелил в потерпевшего из предмета, похожего на пистолет", - отметили полицейские.

В связи с этим сотрудники строгого порядка открыли уголовное производство. При этом досудебное расследование продолжается. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из жилых районов города Кропивницкий в понедельник вечером, 10 апреля, произошла стрельба.


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