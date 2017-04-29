В ночном клубе Бахмута произошла стрельба

В одном из ночных клубов Бахмута Донецкой области произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате чего началась перестрелка.
Об этом сообщает ГУНП Донецкой области.
Так, один из участников стрельбы, а именно 33-летний житель Бахмута получил огнестрельное ранение с многочисленными поражениями внутренних органов.
По словам правоохранительных органов, телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с одним из посетителей.
"Между мужчинами произошла драка, в ходе которой нападавший выстрелил в потерпевшего из предмета, похожего на пистолет", - отметили полицейские.
В связи с этим сотрудники строгого порядка открыли уголовное производство. При этом досудебное расследование продолжается.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из жилых районов города Кропивницкий в понедельник вечером, 10 апреля, произошла стрельба.