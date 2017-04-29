07:15 29.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве мужчина подорвался на гранате - ФОТО

В центральном районе Николаева в частном доме на гранате подорвался мужчина, вследствие чего погиб на месте происшествия.

В Николаеве мужчина подорвался на гранате - ФОТО

Об этом сообщает Государственное управление национальной полиции в Николаевской области. 

Так, в полицию Заводского района Николаева поступило сообщение, что на территории домовладения, расположенного по ул. Пограничной 66 прогремел смертельный взрыв

При этом правоохранители выяснили, что травмы пострадавшего свидетельствуют о том, что взывное устройство сработало непосредственно рядом с человеком. 

По предварительным данным, причиной взрыва стала граната "Ф-1". Кроме того, в полиции рассматривают две причины случившегося - неосторожное обращение с боеприпасом или самоубийство.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в селе Турады Жидачевского района Львовской области прогремел взрыв. В результате инцидента погиб человек. 


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