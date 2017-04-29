В Николаеве мужчина подорвался на гранате - ФОТО

Об этом сообщает Государственное управление национальной полиции в Николаевской области.

Так, в полицию Заводского района Николаева поступило сообщение, что на территории домовладения, расположенного по ул. Пограничной 66 прогремел смертельный взрыв.

При этом правоохранители выяснили, что травмы пострадавшего свидетельствуют о том, что взывное устройство сработало непосредственно рядом с человеком.

По предварительным данным, причиной взрыва стала граната "Ф-1". Кроме того, в полиции рассматривают две причины случившегося - неосторожное обращение с боеприпасом или самоубийство.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в селе Турады Жидачевского района Львовской области прогремел взрыв. В результате инцидента погиб человек.