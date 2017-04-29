В Николаеве мужчина подорвался на гранате - ФОТО

В центральном районе Николаева в частном доме на гранате подорвался мужчина, вследствие чего погиб на месте происшествия.
Об этом сообщает Государственное управление национальной полиции в Николаевской области.
Так, в полицию Заводского района Николаева поступило сообщение, что на территории домовладения, расположенного по ул. Пограничной 66 прогремел смертельный взрыв.
При этом правоохранители выяснили, что травмы пострадавшего свидетельствуют о том, что взывное устройство сработало непосредственно рядом с человеком.
По предварительным данным, причиной взрыва стала граната "Ф-1". Кроме того, в полиции рассматривают две причины случившегося - неосторожное обращение с боеприпасом или самоубийство.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в селе Турады Жидачевского района Львовской области прогремел взрыв. В результате инцидента погиб человек.