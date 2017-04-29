В Киргизии под мощным оползнем погибли 24 человека - ФОТО

В Узгенском районе на юге республики Кирзизстана сошел оползень приблизительным общим объемом 1 млн кубометров. По предварительным данным, погибли не менее 24 человека.
Об этом сообщает местное издание Turmush со ссылкой на МЧС.
Как отмечается, в селе Аю сельского округа Зергер сошедший оползень накрыл шесть домов. Так, в момент стихийного бедствия все погибшие были дома и оказались под землей. В результате селевого потока семьи этих домов погибли на месте происшествия.
В настоящее время на место ЧП выехала группа спасателей в количестве 33 человек, а также члены комиссии по гражданской защите. При этом спасательными работами руководит заместитель главы ведомства Равшан Рысбаев.
Отметим, что ранее сотрудники МЧС предупреждали владельцев домов о необходимости переезда в более безопасное место, так как существовала угроза схода оползней.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в колумбийском городе Мокоа, где накануне поше селевой поток, погибли 273 человек. В связи с этим, местные власти уже передали сто тел родственникам для похорон.