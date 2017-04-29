В Черновицкой области произошло страшное ДТП - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Как отмечается, 35-летний водитель легкового автомобиля "Мерседес" двигался со стороны города Хотин, однако по неизвестным причинам не справился с управлением и допустил столкновение с "ВАЗ-2101".

В результате инцидента 27-летний водитель "ВАЗ-2101" погиб на месте происшествия. Также в больницу были госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое его пассажирок.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все подробности смертельного столкновения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, погиб десятилетний мальчик.