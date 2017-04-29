В Черновицкой области произошло страшное ДТП - ФОТО

В Хотинском районе Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате аварии погиб один человек, еще трое госпитализированы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Как отмечается, 35-летний водитель легкового автомобиля "Мерседес" двигался со стороны города Хотин, однако по неизвестным причинам не справился с управлением и допустил столкновение с "ВАЗ-2101".
В результате инцидента 27-летний водитель "ВАЗ-2101" погиб на месте происшествия. Также в больницу были госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое его пассажирок.
На данный момент правоохранительные органы выясняют все подробности смертельного столкновения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, погиб десятилетний мальчик.