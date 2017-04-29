17:34 29.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновицкой области произошло страшное ДТП - ФОТО

В Хотинском районе Черновицкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В результате аварии погиб один человек, еще трое госпитализированы.

В Черновицкой области произошло страшное ДТП - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области. 

Как отмечается, 35-летний водитель легкового автомобиля "Мерседес" двигался со стороны города Хотин, однако по неизвестным причинам не справился с управлением и допустил столкновение с "ВАЗ-2101".

В результате инцидента 27-летний водитель "ВАЗ-2101" погиб на месте происшествия. Также в больницу были госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое его пассажирок.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все подробности смертельного столкновения. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, погиб десятилетний мальчик. 


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