10:29 29.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На майские праздники усиленно работает 7 тыс. спасателей и 2 тыс. техники, - ГСЧС

В период выходных и праздничных дней, начиная с 29 апреля и до утра третьего мая, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям переходит на усиленный режим дежурства. В связи с этим службу будет нести 7 тыс спасателей.

На майские праздники усиленно работает 7 тыс. спасателей и 2 тыс. техники, - ГСЧС

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, на страже безопасности находится еще 2 тыс пожарно-спасательной техники.

При этом спасатели работают в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, подразделения ГСЧС осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на разного рода чрезвычайные ситуации и события.

Также накануне праздничных мероприятий специалисты ГСЧС провели профилактическую работу с гражданами об элементарных правилах безопасности, чтобы избежать неприятностей во время отдыха. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 будет введено три режима работы полицейских: усиленный, пиковый и чрезвычайный.


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