17:09 28.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Вооруженные силы Украины сбили беспилотник над своей воинской частью

Пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook сообщает о том, что Вооруженные силы Украины сбили беспилотник над одной из своих воинских частей.

Вооруженные силы Украины сбили беспилотник над своей воинской частью

В сообщении говорится, что над административно-хозяйственной территорией одной из воинских частей был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Военные суточного наряда сбили БПЛА сбили его, используя стрелковое оружие.

Сообщается также, что в связи с происшествием задержано трое человек, которые осуществляли управление БПЛА и несанкционированный запуск над военным объектом.

Задержанные переданы представителям Нацполиции.

Ранее УРА-Информ сообщал, что миссия ОБСЕ зафиксировала "Грады" и танки на аэродроме Луганска.


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