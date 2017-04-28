Вооруженные силы Украины сбили беспилотник над своей воинской частью

Пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook сообщает о том, что Вооруженные силы Украины сбили беспилотник над одной из своих воинских частей.
В сообщении говорится, что над административно-хозяйственной территорией одной из воинских частей был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Военные суточного наряда сбили БПЛА сбили его, используя стрелковое оружие.
Сообщается также, что в связи с происшествием задержано трое человек, которые осуществляли управление БПЛА и несанкционированный запуск над военным объектом.
Задержанные переданы представителям Нацполиции.
Ранее УРА-Информ сообщал, что миссия ОБСЕ зафиксировала "Грады" и танки на аэродроме Луганска.