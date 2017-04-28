Вооруженные силы Украины сбили беспилотник над своей воинской частью

В сообщении говорится, что над административно-хозяйственной территорией одной из воинских частей был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Военные суточного наряда сбили БПЛА сбили его, используя стрелковое оружие.

Сообщается также, что в связи с происшествием задержано трое человек, которые осуществляли управление БПЛА и несанкционированный запуск над военным объектом.

Задержанные переданы представителям Нацполиции.

Ранее УРА-Информ сообщал, что миссия ОБСЕ зафиксировала "Грады" и танки на аэродроме Луганска.