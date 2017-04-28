В Одесской области на взятке задержали чиновника из ГМС - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Так, злоумышленник требовал у иностранца 3 тысячи долларов. В свою очередь первую часть в сумме 1 тыс. долларов он получил раньше, а при получении второй части чиновник попал в руки полиции.

По словам правоохранительных органов, за эту сумму он обещал ускорить проведение проверки для получения украинского гражданства.

В настоящее время злоумышленник задержан. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", полиция Львова задержала за взятку своего коллегу. В свою очередь офицер требовал от местного жителя 22 тысячи гривен.