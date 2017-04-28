Миссия ОБСЕ зафиксировала "Грады" и танки на аэродроме Луганска

Так, поблизости села Никишино, что в 15-20 километрах от линии размежевания было зафиксировано один танк и "Грады".

"Миссия заметила семь реактивных систем залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм), семь самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 10 буксируваних гаубиц (пять Д-30 Лягушка, 122 мм, и пять 2А65 Мста-Б, 152 мм), и семь танков (Т-72) на территории аэродрома, расположенного на юго-восточной окраине Луганска", – гласит сообщение.

При этом на территории Луганского аэродрома стояли 12 бронетранспортеров , семь БМП-2, 15 грузовиков и пять машин для буксирования гаубиц. Также там находились более 500 вооруженных мужчин в форме военного типа.

Кроме того, команда миссии видела боевые бронированные машины и зенитную установку в зоне безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российские наемные войска и боевики не прекращают обстреливать украинские позиции.