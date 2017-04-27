В столице задержали убийцу собственной тёти

В сообщении говорится, что по подозрению в убийстве киевлянки задержали ее племянника. Мужчина ножом перерезал женщине горло и пытался скрыть преступление, но был задержан.

По данным отдела коммуникации, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина тянет по лестнице на матрасе человека в крови. На место происшествия выезжали автопатрули и следственно-оперативная группа. На месте происшествия правоохранители задержали мужчину, который признался в убийстве. Объяснить мотивы своего поступка мужчина не может.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

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