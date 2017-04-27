В Стамбуле произошел взрыв, есть пострадавшие

Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

В момент взрыва автобус ехал по азиатской части города в международный аэропорт имени Сабихи Гекчен. Так, в результате происшествия ранения получили четверо студентов и водитель. Все пострадавшие были госпитализированы.

Также сообщается, что водитель потерял контроль над транспортным средством в момент взрыва, но сумел остановить его на обочине. Кроме того, очевидцы утверждают, что после взрыва из микроавтобуса поднимался дым.

При этом точная причина происшествия неизвестна. По одной из версий, озвученной изданием, в машине сработало самодельное взрывное устройство.

В настоящее время по факту взрыва начато расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Германии около автобуса клуба "Боруссия" прямо накануне игры 1/4 финала ЛЧ с "Монако" был взрыв.