В Ровенской области у склада с топливом произошел взрыв

"Сегодня, 27 апреля, около 10:20, злоумышленники бросили взрывоопасный предмет под забор военного склада с горючим", - отметили в ведомстве.

Так, из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался. К счастью жертв и пострадавших не обнаружено.

В связи с этим охрана военного объекта усилена.

Кроме того, обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Новоселидовского сельсовета произошел взрыв, найдены остатки гранат.