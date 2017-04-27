13:25 27.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области у склада с топливом произошел взрыв

По сообщению Министерства обороны Украины в Дубно Ровенской области вблизи от склада горючего тыла Вооруженных сил Украины произошел взрыв. 

В Ровенской области у склада с топливом произошел взрыв

"Сегодня, 27 апреля, около 10:20, злоумышленники бросили взрывоопасный предмет под забор военного склада с горючим", - отметили в ведомстве.

Так, из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался. К счастью жертв и пострадавших не обнаружено.

В связи с этим охрана военного объекта усилена. 

Кроме того, обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Новоселидовского сельсовета произошел взрыв, найдены остатки гранат.


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