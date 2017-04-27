13:15 27.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100164973:Polishuk

В Одессе пьяный водитель врезался в оружейный магазин - ФОТО, ВИДЕО

В Одессе в ночь на четверг, 27 апреля, Аlfa Romeo с польскими номерами врезался в витрину оружейного магазина "Ствол".

В Одессе пьяный водитель врезался в оружейный магазин - ФОТО, ВИДЕО

Авария произошла на пересечении улицы Ришельевской и Пантелеймоновской. Как сообщает местное издание Pitbull Odessa, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам водитель и пассажиры, которые находились в салоне иномарки. При этом число пострадавших не уточняется.

Всех травмированных скорая помощь увезла в больницу. По предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии сильно алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник, 25 апреля, произошла масштабная авария. В результате инцидента три человека получили травмы.

Как сообщают очевидцы в социальной сети Facebook, столкновение произошло на улице Елены Телиги. Тут столкнулись сразу пять машин.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив