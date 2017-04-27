В Одессе пьяный водитель врезался в оружейный магазин - ФОТО, ВИДЕО

Авария произошла на пересечении улицы Ришельевской и Пантелеймоновской. Как сообщает местное издание Pitbull Odessa, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам водитель и пассажиры, которые находились в салоне иномарки. При этом число пострадавших не уточняется.

Всех травмированных скорая помощь увезла в больницу. По предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии сильно алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник, 25 апреля, произошла масштабная авария. В результате инцидента три человека получили травмы.

Как сообщают очевидцы в социальной сети Facebook, столкновение произошло на улице Елены Телиги. Тут столкнулись сразу пять машин.