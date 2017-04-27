В Николаеве торговали оружием со склада воинской части - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, правоохранителям удалось изьять в злоумышленников два автомата АКС, 960 патронов, два килограмма тротила, два килограмма пластида. Также сотрудники строгого порядка конфисковали 13 электродетонаторов, три зажигательные трубки, два капсюль-детонатора и 30 запалов к гранатам.

В настоящее время по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Павлограде задержан человек, который хранил дома арсенал оружия и партию наркотиков.