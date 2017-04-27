10:15 27.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской области произошло ДТП, пострадали несколько человек - ФОТО

В Новоайдарском районе Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

В Луганской области произошло ДТП, пострадали несколько человек - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Луганской области.

Как отмечается, водитель пытался объехать выбоину на дороге, но не выбрав безопасную для езды скорость и совершил опрокидывание. В результате маршрутка перевернулась, вследствие чего госпитализированы были девять человек. 

Среди травмированных пять женщин и трое мужчин пенсионного возраста, а также сам водитель получили телесные повреждения различной степени тяжести.

При этом у мужчины, который находился за рулем взята кровь на определение алкоголя. Кроме того, материалы по данному факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований. 

На данынй момент обстоятельства случившегося выясняются. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб десятилетний мальчик, которые был пассажиром легковушки 

 


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