В Луганской области произошло ДТП, пострадали несколько человек - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Луганской области.

Как отмечается, водитель пытался объехать выбоину на дороге, но не выбрав безопасную для езды скорость и совершил опрокидывание. В результате маршрутка перевернулась, вследствие чего госпитализированы были девять человек.

Среди травмированных пять женщин и трое мужчин пенсионного возраста, а также сам водитель получили телесные повреждения различной степени тяжести.

При этом у мужчины, который находился за рулем взята кровь на определение алкоголя. Кроме того, материалы по данному факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований.

На данынй момент обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб десятилетний мальчик, которые был пассажиром легковушки