В Днепре перевернулся грузовик с химикатами - ФОТО

Химикаты в кузове находилась в закрытых ведрах. Во время аварии жидкость разлилась. К счастью никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, авария произошла около семи часов вечера на перекрестке улиц Павлова и Ивана Эзау. По словам спасателей, прибывшие на место, жидкость, которая находилась в грузовике, это "жидкий тефлон" и она не представляет никакой угрозы.

По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался со стороны Набережной Заводской, однако при повороте водитель не справился с управлением и итоге его машина перевернулась. На место аварии прибыли врачи скорой помощи и патрульная полиция, которая выясняет причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 26 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Пироговской в Одессе мотоциклист совершил наезд на группу школьников. В результате ДТП трое детей госпитализированы.