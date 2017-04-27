В Дамаске возле аэропорта Дамаска прогремел взрыв

Причины врыв и его последствия пока неизвестны. Вместе с тем очевидцы сообщают, что взрыв был слышен в сирийской столице за 30 километров от места происшествия. Сообщается также о сильном пожаре.

В свою очередь подконтрольный проиранскому движению "Хезболла" ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщает, что взорвались хранилища топлива и склады возле аэропорта. Причиной взрыва журналисты называют удар израильской авиации.

Телеканал также сообщил, что жертв инцидента нет, взрыв причинил значительный материальный ущерб. Официальные комментарии сирийской и израильской сторон пока не поступали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военно-воздушные силы армии президента Сирии Башара Асада в среду, 26 апреля, нанесли авиаудар по лагерю беженцев, расположенному в районе Маарат эль-Нуман провинции Идлиб на севере страны. В результате удара есть погибшие. Их количество сейчас уточняется. Между тем, по данным представителя Управления по гражданской обороне в Идлибе Хамида Кутейни, пострадали десятки человек.