В Берлине в больнице произошла перестрелка, есть пострадавшие

В результате инцидента пострадал один человек. Как сообщает немецкое издание Focus Online, инцидент произошел в районе Кройцберг Федеративной республики Германия.

В отделении неотложной помощи городской больницы полицейский ранен в ногу мужчина. По предварительным данным, пострадавший напал на полицейских.

По каким именно причине он напал на правоохранителей пока не известно, однако в настоящее время спасательный центр оцеплен красно-белой барьерной лентой. На месте работает полиция, которая подтвердила, что выстрелы в больнице были произведены правоохранителями.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 26 апреля в результате конфликта, возникшего на границе Подольского и Оболонского районов между двумя компаниями, произошла стрельба, три человека ранены. Стрелок скрылся с места происшествия. Все раненые находятся в больнице.