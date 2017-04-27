Авиация Израиля нанесла удары в районе аэропорта Дамаска - СМИ

Об этом, ссылаясь на свои источники в региональной разведке, сообщает Reuters. По данным издания, израильская авиация нанесла удар по оружейному складу, на который Иран - главный региональный союзник президента Сирии Башара Асада, регулярно поставляет вооружения.

Подробности авиаудара не сообщаются. Вместе с тем официальные комментарии сирийской и израильской сторон пока не поступали.

По данным представителей группировки, в результате ударов погибших и пострадавших нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг рано утром, 27 апреля, в районе международного аэропорта города Дамаск прогремел мощный взрыв. Причины врыв и его последствия пока неизвестны. Вместе с тем очевидцы сообщают, что взрыв был слышен в сирийской столице за 30 километров от места происшествия. Сообщается также о сильном пожаре.