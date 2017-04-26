00:30 26.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове городской трамвай сбил школьника

Во вторник, 25 апреля, во Львове, городской трамвай наехал на школьника.

Во Львове городской трамвай сбил школьника

К счастью мальчик остался жив. Скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, авария произошла в микрорайоне Сихов, на проспекте Красной Калины. На месте происшествия правоохранители выяснили, что мальчик переходил пути и разговаривал по телефону.

Водитель трамвая ему сигналил и затормозил и ребенок успев сойти с пути, но трамвай его все же зацепил.

Сейчас следователи устанавливают имя и фамилию мальчика и выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, В отделе коммуникаций Ровенской нацполиции сообщили о ДТП с участием четырех машин. Сообщается, что один из водителей, который был за рулем ” ВАЗ 2108 “ не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.


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