В Василькове произошла стрельба с участием главы набсовета "Киевгорстроя"

Стреляли на территории пожарной части. Полиция установила всех участников инцидента и среди них оказался глава наблюдательного совета "Киевгорстроя" Владимир Слончак.

Как сообщает полиция области, поздно вечером по дороге из столицы до поселка между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей.

Затем они заехали на территорию пожарной части Василькова и там устроили "разборки" с оружием. Один из мужчин открыл стрельбу из карабина. Стрельбы услышали полицейские, которые находились неподалеку.

Правоохранители приехали и угомонили хулиганов, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции. Все участники конфликта установлены и проходят медицинское освидетельствование о степени тяжести полученных телесных повреждений.

Оружие и автомобили изъяты. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Хулиганство". Виновным, согласно этой статье, грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на среду, 26 апреля, неизвестный мужчина в камуфляжной форме открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате конфликта, который возник на границе Подольского и Оболонского районов между двумя компаниями три человека получили ранения. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, по предварительным данным двое мужчин стояли на остановке.