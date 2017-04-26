В Тернополе в торговом центре злоумышленник вынес почти 500 тысяч гривен - ВИДЕО

Банкомат Райффайзен банк Аваль был установлен в помещении торгового центра Новус. Как сообщает местная полиция, после осмотра места преступления было установлено, что злоумышленник просто открыл крышку сервисной части банкомата, повредив шлейф клавиатуры при помощи мобильного устройства.

Затем он просто взял деньги и спокойно ушел. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Кража, совершенная в крупных размерах. Грабителя зафиксировали камеры видеонаблюдения и теперь правоохранители просят помочь опознать злоумышленника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах неизвестные проникли в помещение банка на улице Санаторной и, повредив банкомат, похитили наличные средства.