В России упал истребитель МиГ-31

Об этом, как сообщает Интерфакс , сообщили в Минобороны РФ.

Крушение произошло при выполнении планового учебного полета. Оба пилота успели катапультироваться, и были эвакуированы с места происшествия.

Отмечается, что жертв в результате крушения нет, так как самолет упал на полигоне в безлюдном месте.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в Красноярском крае Российской Федерации в пятницу, 4 марта 2016 года, вынужденно приземлился истребитель МиГ-31. Аварийную посадку пилот вынужден был сделать из-за срабатывания датчика неисправности.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, решение о совершении посадки было принято, так как сработал датчик неисправности одного из агрегатов самолета.