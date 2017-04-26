13:31 26.04.2017 | Происшествия | Новости
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В России упал истребитель МиГ-31

В России истребитель МиГ-31 разбился в районе полигона в Бурятии.

В России упал истребитель МиГ-31

Об этом, как сообщает Интерфакс, сообщили в Минобороны РФ.

Крушение произошло при выполнении планового учебного полета. Оба пилота успели катапультироваться, и были эвакуированы с места происшествия.

Отмечается, что жертв в результате крушения нет, так как самолет упал на полигоне в безлюдном месте.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в Красноярском крае Российской Федерации в пятницу, 4 марта 2016 года, вынужденно приземлился истребитель МиГ-31. Аварийную посадку пилот вынужден был сделать из-за срабатывания датчика неисправности.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, решение о совершении посадки было принято, так как сработал датчик неисправности одного из агрегатов самолета.


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