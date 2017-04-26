В Одессе мотоциклист сбил группу школьников на переходе - ФОТО

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как отмечается, ученики переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле школы. Тем временем на встречу им направлялся водитель мотоцикла Сузуки, однако по неизвестным причинам не смог справится с управлением и наехал на несовершеннолетних пешеходов.

В настоящее время трое детей находятся в больнице с значительными травмами. Также госпитализирован пассажир мотоцикла.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб десятилетний мальчик, которые был пассажиром легковушки.