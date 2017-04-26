В Бразилии индейцы обстреляли из лука полицейских

Как отмечается, вожди племен обвиняют президента Мишеля Темера в том, что собирается передать участки земли на Амазонке крупным корпорациям.

Таким образом, для разгона демонстрантов полиция применила светошумовые гранаты, резиновые пули и перцовый спрей. В свою очередь индейцы в ответ выпустили в стражей порядка несколько стрел из лука.

Также некоторые протестующие стали разбивать палатки и заявляют, что планируют остаться здесь в течении недели. В результате полиции пока не удалось вытеснить индейцев с площади перед Конгрессом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", киевский полицейский участвовал разбойных нападениях в составе преступной группы.