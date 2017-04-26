В Болгарии конфисковали более 200 килограмм героина

Об этом передает болгарское информагентство БНР. Как отмечается, запрещенные вещества конфисковали на пункте "Капитан Андреево" на границе между Болгарией и Турцией.

При этом стоимость изъятой партии болгарские полицейские оценили в 7 миллионов евро.

По словам пограничников, героин был упакован в жестяные банки и перевозились в грузовике, за рулем которого находился гражданин Ирана.

Отметим, это не первая крупная партия наркотиков, конфискованная в Болгарии за последние несколько дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсоне полицейский продавал наркотики. Мужчину разоблачили прямо во время реализации наркотического и психотропного вещества.