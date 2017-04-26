04:00 26.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Смертельное ДТП произошло

Во вторник, 25 апреля, в Одесской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Смертельное ДТП произошло

На автодороге "Киев-Одесса" в районе поселка Дачное Беляевского района пассажирский автобус сообщением Киев-Одесса столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погиб десятилетний мальчик, которые был пассажиром легковушки.

Его родители и четырехлетний брат с травмами попали в больницу. Как сообщает Главное управление Национальнлй полиции в области, пассажиры автобуса за помощью не обращались.

Полиция открыла уголовное дело и устанавливает обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Польше во вторник утром, 25 апреля, перевернулся автобус с гражданами Беларуси. В результате аварии 17 человек получили травмы.


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