Смертельное ДТП произошло

На автодороге "Киев-Одесса" в районе поселка Дачное Беляевского района пассажирский автобус сообщением Киев-Одесса столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погиб десятилетний мальчик, которые был пассажиром легковушки.

Его родители и четырехлетний брат с травмами попали в больницу. Как сообщает Главное управление Национальнлй полиции в области, пассажиры автобуса за помощью не обращались.

Полиция открыла уголовное дело и устанавливает обстоятельства ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Польше во вторник утром, 25 апреля, перевернулся автобус с гражданами Беларуси. В результате аварии 17 человек получили травмы.