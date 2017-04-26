На харьковщине СБУ раскрыла масштабную схему легализации псевдопереселенцев - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Как отмечается, житель Луганской области вместе с несколькими злоумышленниками организовал противоправный бизнес. Так, преступники подыскивали лиц с так называемой "ДНР" или "ЛНР", которые хотели получать социальные выплаты от украинского государства как вынужденные переселенцы.

Кроме того, в сделке были задействованы отдельные служащие управления труда и социальной защиты населения.

При этом участники группировки ставили псевдопереселенцев на учет, открывали им банковские карточные счета, платежные карты для получения пенсий, пожизненные государственные стипендии и другие социальные выплаты.

По словам полиции, оформление каждого человека составило в среднем более семи тысяч гривен.

В ходе обыска сотрудники строгого порядка изъяли ксерокопии документов в более чем двух тысяч переселенцев. Правоохранители также обнаружили почти сто банковских карт, крупную сумму денег в иностранной и национальной валютах, сепаратистскую символику.

По даному факту открыто уголовное производство.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Борисполь Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали банду вымогателей.