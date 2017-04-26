На Чугуевском полигоне погибли двое украинских военных

Инцидент произошел во время занятий по боевой подготовке. Как сказано в сообщении, опубликованном в Facebook Оперативным командованием "Восток" Вооруженных сил Украины, уже началось расследование под руководством заместителя командующего войсками оперативного командования "Восток". Причины и обстоятельства трагедии пока не установлены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военная прокуратура Западного региона Украины 19 апреля сообщила о подозрении военнослужащему, подозреваемому в умышленном убийстве фельдшера медицинской службы на Яворивском полигоне.

Позже Галицкий суд Львова избрал ему меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей без права внесения залога.