В Запорожской области мужчина пострадал от взрыва снаряда - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ДСНС Украины в Запорожской области.

По словам спасателей, мужчина систематически находил различные снаряды, распиливал их угловой шлифмашинкой и сдавал на металлолом. Однако один из таких предметов во время распила взорвался.

В результате он получил открытые переломы левого бедра, левого предплечья и анафилактический шок. Таким образом, тавмированного каретой скорой помощи госпитализировали в реанимационное отделение Мелитопольской городской больницы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области в руках мужчины загорелся предмет, похожий на снаряд. В результате инцидента погиб его четырехлетний сын.