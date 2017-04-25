12:39 25.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области мужчина пострадал от взрыва снаряда - ФОТО

54-летний мужчина Мелитопольского района Запорожской области пострадал от снаряда, который неожиданно для него взорвался. В результате случившегося пострадавший был доставлен в реанимацию. 

В Запорожской области мужчина пострадал от взрыва снаряда - ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ДСНС Украины в Запорожской области.

По словам спасателей, мужчина систематически находил различные снаряды, распиливал их угловой шлифмашинкой и сдавал на металлолом. Однако один из таких предметов во время распила взорвался.

В результате он получил открытые переломы левого бедра, левого предплечья и анафилактический шок. Таким образом, тавмированного каретой скорой помощи госпитализировали в реанимационное отделение Мелитопольской городской больницы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области в руках мужчины загорелся предмет, похожий на снаряд. В результате инцидента погиб его четырехлетний сын. 


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