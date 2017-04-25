11:55 25.04.2017 | Происшествия | Новости
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В Польше перевернулся автобус с туристами, 17 пассажиров пострадали - ФОТО

В Польше во вторник утром, 25 апреля, перевернулся автобус с гражданами Беларуси.

В Польше перевернулся автобус с туристами, 17 пассажиров пострадали - ФОТО

В результате аварии 17 человек получили травмы. Как сообщает RMF24, авария произошла на трассе между городами Лодзь и Лович.

Граждане Беларуси направлявшимися домой из Праги. Возле села Завады водитель автобуса по неизвестным причинам съехал с трассы, транспортное средство после этого съехало в кювет и перевернулось.

По предварительным данным, водитель был трезв и сел за руль незадолго до аварии. Всего в автобусе на момент ДТП находилось 43 человека.

Всех раненых уже доставили в больницы в Лодзи и Варшаве, состояние одного из них тяжелое.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Константиновка Донецкой области в понедельник, 24 апреля, машина врезалась остановку общественного транспорта. В результате аварии пять человек получили травмы. Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов дня.


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