В Пакистане прогремел взрыв, погибли десять человек

Бомба была заложены прямо на дороге. В результате инцидента погибли по меньшей мере десять человек.

Как сообщает Reuters, бомбу на дистанционном управлении разместили рядом с дорогой, чтобы взорвать микроавтобус с людьми.

Среди убитых есть женщина и ребенок, - рассказал помощник политика в Федерально управляемых племенных районах Шахид Али Хан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, террорист-смертник совершил теракт в городе Лахор в Пакистане, шесть человек погибли и 15 получили ранения. Целью теракта стали военные, сопровождающие людей, которые проводили перепись населения.