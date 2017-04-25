09:58 25.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Пакистане прогремел взрыв, погибли десять человек

В северо-западном районе Пакистана во вторник утром, 25 апреля, на границе с Афганистаном прогремел взрыв.

В Пакистане прогремел взрыв, погибли десять человек

Бомба была заложены прямо на дороге. В результате инцидента погибли по меньшей мере десять человек.

Как сообщает Reuters, бомбу на дистанционном управлении разместили рядом с дорогой, чтобы взорвать микроавтобус с людьми.

Среди убитых есть женщина и ребенок, - рассказал помощник политика в Федерально управляемых племенных районах Шахид Али Хан.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, террорист-смертник совершил теракт в городе Лахор в Пакистане, шесть человек погибли и 15 получили ранения. Целью теракта стали военные, сопровождающие людей, которые проводили перепись населения.


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