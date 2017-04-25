13:49 25.04.2017 | Происшествия | Новости
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В Испании задержаны подозреваемые в теракте в Брюсселе

Испанские правоохранительные органы задержали восемь человек в совершении теракта в Брюсселе. Так, злоумышленники подозреваются в незаконной торговле наркотиками. 
 

В Испании задержаны подозреваемые в теракте в Брюсселе

Как сообщает местное издание El Mundo, четверо из задержанных также подозреваются в связях с терактом в Брюсселе в 2016 году. В то время 35 человек погибли и еще 340 получили ранения.

Отметим, что в результате операции полицейские изъяли три пистолета. При этом спецоперация была инициирована национальным судом Барселоны. 

Таким образом, расследование против задержанных началось около восемь месяцев назад на основании данных, предоставленных полицией Бельгии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ответственность за ряд терактов в Брюсселе взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".


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