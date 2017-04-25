20:05 25.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На черногорском курорте прогремел взрыв, пострадал один человек - ФОТО

В Черногории во вторник, 25 апреля, в курортном городе Херцег-Нови прогремел сильный взрыв.

На черногорском курорте прогремел взрыв, пострадал один человек - ФОТО

Возле автобусной остановки на магистрали взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате трагедии пострадал один человек.

Как сообщает местное издание RTCG, в результате взрыва серьезные травмы получил водитель автомобиля, в котором находилось взрывное устройство.

При этом обломками сильно повредило припаркованные рядом машины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ в марте Агентство национальной безопасности совместно с Департаментом полиции Черногории смогло предотвратить покушение на прокурора Миливоя Катнича, который расследует дело о попытке государственного переворота осенью прошлого года.

Отмечалось, что для охраны прокурора были приняты меры безопасности. В частности, ему был предоставлен бронированный автомобиль.


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