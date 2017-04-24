В результате ДТП в Днепропетровской области погибли два человека - ФОТО

В г. Синельниково Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии два человека погибли, четыре – получили травмы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.
"В результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ – 1972 и 1978 годов рождения, и четыре человека получили травмы", - говорится в сообщении.
Таким образом, спасатели ГСЧС с помощью гидравлических ножниц провели срезание крыши и извлекли тела погибших.
В настоящее время пострадавшие с многочисленными травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную больницу.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на мариупольской трассе столкнулись два отечественных автомобиля. В результате ДТП двое пассажиров "Таврии" погибли от полученных травм.