В результате ДТП в Днепропетровской области погибли два человека - ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

"В результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, водитель и пассажир автомобиля ВАЗ – 1972 и 1978 годов рождения, и четыре человека получили травмы", - говорится в сообщении.

Таким образом, спасатели ГСЧС с помощью гидравлических ножниц провели срезание крыши и извлекли тела погибших.

В настоящее время пострадавшие с многочисленными травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную больницу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на мариупольской трассе столкнулись два отечественных автомобиля. В результате ДТП двое пассажиров "Таврии" погибли от полученных травм.