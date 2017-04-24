14:32 24.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком студент-иностранец погиб при загадочных обстоятельствах

Пресс-служба Кировоградской летной академии НАУ сообщила о загадочной смерти одного из своих студентов.

В Кропивницком студент-иностранец погиб при загадочных обстоятельствах

Сообщается, что студент академии, гражданин Азербайджана был найден мертвым с ножевым ранением в области сердца в одном из общежитий Академии. Отмечается, что в данном общежитии студент не проживал.

В правоохранительных органах предоставляют информацию о том, что погибший якобы ударил себя в грудь ножом самостоятельно. Но квалифицировать происшествие как самоубийство пока рано, - говорят в полиции.

В данный момент ведутся следственные действия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харькове полиция задержала пьяного мужчину с гранатой.


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