В Херсоне задержали организаторов наркобизнеса - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как отмечается, двое наркодельцов закупали большими объемами товар в других регионах. Так, злоумышленники реализовывали наркотики мелкооптовыми партиями через сеть дилеров.

При этом ежедневная выручка наркоторговцев достигала почти 100 тысяч гривен.

Тем не менее сотрудникам строгого порядка удалось поймать одного из организаторов при попытке продажи 150 мл опиума. В связи с этим правоохранительные органы конфисковали все дополнительные доказательства злоумышленников. При этом наркотические вещества были направлены на экспертизу.

В настоящее время следственно-оперативние действия продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Николаевщине сотрудники СБУ недавно выявили нарколабораторию. Данная лаборатория занималась тем, что производила амфетамин.