11:59 24.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове стреляли в кафе, есть раненый

 

В Харькове в воскресенье вечером, 23 апреля, в одном из кафе произошла перестрелка.

В Харькове стреляли в кафе, есть раненый

В итоге ранения получил молодой парень. Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области на своей странице в Facebook, на месте инцидента было установлено, что неизвестный стрелял из травматического оружия.

Информацию о перестрелке полиция получила около полуночи. Очевидцы сообщали, что на

на проспекте Людвига Свободы неизвестный открыл стрельбу.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила свидетелей и осмотрела место происшествия. На данный момент полиция устанавливает личность мужчины, открывшего стрельбу.

Вместе с тем врачи заверили, что состояние здоровья 23-летнего пострадавшего удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей. Полиция открыла уголовное дело и сейчас решается вопрос о квалификации происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове пьяный мужчина с гранатой цеплялся к случайным прохожим. В связи с этим правоохранительные органы были вынуждены задержать нарушителя, чтобы избежать несчастных случаев.


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