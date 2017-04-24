В Харькове полиция задержала пьяного мужчину с гранатой - ФОТО

Об этом сообщили в Управлении патрульной полиции.

Как отмечается, в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение, что на улице Приамурской у 21-летнего нетрезвого жителя Харькова обнаружен корпус гранаты "Ф-1" с муляжом запала.

По словам задержанного, он нашел боеприпас под мостом.

В результате полицейские изъяли у харьковчанина гранату и передали гранату на экспертизу.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Службой безопасности совместно с полицией было обнаружено в области два тайника с оружием и боеприпасами.