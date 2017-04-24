12:15 24.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадало два человека - ФОТО

В Харькове в понедельник, 24 апреля, маршрутка столкнулась в грузовым автомобилем.

В Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадало два человека - ФОТО

В результате аварии два человека получили травмы. Как сообщают местные издания, дорожно-транспортное происшествие произошло около восьми часов утра на перекрестке Льва Ландау с Юбилейным проспектом.

При этом в пресс-службе Главного управления патрульной полиции Харькова сообщили, что водитель маршрутки заверил, что в автобусе I-Van отказали тормоза. В итоге он не смог технически остановить машину, что привело к столкновению с "Зил-ММЗ".

Скорая помощь увезла в больницу пострадавших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ сегодня ночью в Харькове в одном из кафе произошла перестрелка, в результате чего был ранен мужчина. В настоящее время состояние здоровья 23-летнего пострадавшего удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей.


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