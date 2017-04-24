В Донецкой области в аварии пострадали пять человек - ФОТО

В результате аварии пять человек получили травмы. Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов дня.

Водитель автомобиля не справилась с управлением. Его машина выехала за пределы проезжей части и въехала на остановку.

В итоге он сам и четыре пассажира авто попали в больницу. Среди пострадавших - двое детей.

Полиция открыла уголовное дело с предварительной квалификацией по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые руководят транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в понедельник, 24 апреля, маршрутка столкнулась в грузовым автомобилем. В результате аварии два человека получили травмы.