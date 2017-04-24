В Австралии 12-летний мальчик пытался на авто пересечь континент

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, молодому водителю уже удалось проехать 1300 километров, с востока на запад, когда его остановила патрульная машина.

Причем, правоохранительные органы обратили внимание на то, что бампер машины волочился по земле. Возможно, не заметь полиция бампер, мальчик бы осуществил задуманное.

Таким образом, аальчик за 14 часов пересек штат Новый Южный Уэльс, и собирался ехать дальше до города Перта в штате Западная Австралия. В свою очередь это заняло бы еще 30 часов езды по дороге в пустыне.

Тажке добавим, что в Австралии можно получить водительские права с 16 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самыми щедрыми туристами в 2016 году оказались китайцы. Более 261 млрд долл потратили китайские туристы на свои поездки.