Оккупированный Крым засыпало снегом - ФОТО, ВИДЕО

Об этом в соцсетях сообщают местные жители. Так, крымчане аннексированного полуострова делятся снимками снегопада и выкладывают видео.

"Все красиво. Но холодно. Происходит такая аномалия, первого мая обычно открывается купальный сезон", – отметил житель Крыма.

В свою очередь украинские синоптики отмечают, что апрельский снег в Крыму является чрезвычайно редким явлением.

При этом в некоторых районах Крыма отмечается мокрый снег, поэтому подсчитать точное количество выпавших осадков пока не представляется возможным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский гидрометцентр сообщает, что на Днепропетровскую область снова надвигается непогода. Таким образом, новый циклон принесет мокрый снег и дождь, а также усиленный до 15-20 м/с ветер.