Оккупированный Крым засыпало снегом - ФОТО, ВИДЕО

При этом в некоторых районах Крыма отмечается мокрый снег, поэтому подсчитать точное количество выпавших осадков пока не представляется возможным.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский гидрометцентр сообщает, что на Днепропетровскую область снова надвигается непогода. Таким образом, новый циклон принесет мокрый снег и дождь, а также усиленный до 15-20 м/с ветер.
Заместитель главы комитета Государственной думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек в воскресенье, 19 марта, заявил, что сегодня в оккупированный Россией Крым приедет делегация украинских и европейских депутатов.