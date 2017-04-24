Лодка с мигрантами затонула у берегов Греции, есть погибшие

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, на борту лодки находилось 25 человек.

К счастью, беременная женщина и еще один выживший были доставлены в главный госпиталь острова.

Также отметим, что Лесбос был главным маршрутом в Европейский союз в 2015 году для почти миллиона сирийцев, иракцев и афганцев, которые пересекли границу с Турцией.

В настоящее время в районе ЧП идет поисково-спасательная операция.

При этом в 2017 году больше 4800 беженцев и мигрантов пересекли границу с Грецией, и около 20 прибывают на греческие острова каждый день. Таким образом, по меньшей мере 173 000 человек высадились в Греции в 2016 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее у побережья Ливии затонуло судно мигрантов из стран Африки, включая женщин и детей. В результате инцидента почти 100 людей пропали без вести.