03:00 23.04.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе в аварию попал новый Porshe за три миллиона гривен

В Одессе в воскресенье, 23 апреля, во время тест-драйва произошла авария.

В Одессе в аварию попал новый Porshe за три миллиона гривен

В результате инцидента разбился новый Porshe Panamera 4S. Его стоимость составляет 3,3 миллиона гривен.

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Атамана Головатого в нескольких кварталах от официального автосалона Порше-центр. Машина была взята в салоне для тест-драйва, однако, по неизвестным пока причинам, водитель спортивного автомобиля врезался в эвакуатор.

К счастью, во время происшествии никто из людей не пострадал. Однако, иномарка пострадала сильно и кто будет нести ответственность пока неизвестно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на трассе Ульяновка-Николаев между Южноукраинском и поселком Арбузинка столкнулись рейсовый автобус с пассажирами и грузовой микроавтобус. Дорога была усыпана снегом.


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