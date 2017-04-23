В Одессе горел рынок, пострадали шесть человек - ФОТО

Об этом заявляют в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, огонь охватил почти 700 кв. метров торговых павильонов. Так, среди пострадавших оказались двое сотрудников патрульной полиции.

На данный момент известно, что наиболее выгорели контейнеры с бытовой химией и одеждой. При этом большинство товара на рынке спасли предприниматели, которые едва ли не из-под огня выносили вещи.

Отметим, что на месте пожара работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее спасатели в н.п. Одесса устранили пламя, которье возникло на причале в 1000 кв.м. Данное возгорание повредило 15-ть деревянных частных домов.