В Израиле произошел теракт, пострадали четыре человека - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента пострадали четыре человека. Как сообщают местные телеканалы, ранения получили двое мужчин в возрасте около 50 лет, женщина примерно в том же возрасте и мужчина в возрасте около 70 лет.

Полиция оценивает происшедшее как теракт. При этом в полиции рассказали, что на первых двух человек палестинец напал в магазине сувениров в отеле "Херодс". Затем он атаковал мужчину возле отеля, а уже потом в районе площади Атарим напал на пожилого мужчину.

Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Врачи заверили, что ранения у них легкие. По данным полиции нападавшим оказался 18-летний житель Шхема. Сейчас полиция его допрашивается. По предварительным данным, террорист совершил нападение по националистическим мотивам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 апреля, в центре Парижа произошла стрельба. В результате происшествия убит один полицейский. Еще двоих скорая помощь увезла в больницу. Полиция города убила нападавшего ответным огнем.